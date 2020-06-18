Tamer Tuna: ''Tek hedef lig kaldı''

18 Haziran 2020 Perşembe 23:59 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 23:59

Türkiye Kupası'nda elendikleri karşılaşmanın ardından konuşan Tamer Tuna, kötü bir oyun oynadıklarını belirtirken, "Yapılabilecek tüm hataların bir maçta olduğu bir maç yaşadık. Tabii ki iki ayaklı maçlarda, bugüne kadarki iyi performansımız yukarı taşınabilmeliydi, bunu sağlayamadık. Finale çıkmayı çok istedik, geldiğimizde bir hedef vardı, bu da seneye ligde olma hedefi.

Bunun için çok performans gerçekleştirdik. İyi kaliteye sahibiz ama o kalitenin varlığı, konsantrasyonunuz ve özelliklerinizi yansıtabilmeniz ile çıkıyor. Finale çıkabilirdik, o gücümüz vardı ama ortaya koyamadık. Artık lige devam edeceğiz, tek hedef lig kaldı." dedi.