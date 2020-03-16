Tamer Tuna'dan flaş iddia! Yarın ligler...

16 Mart 2020 Pazartesi 20:18 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 20:18

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Sivasspor'la oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tuna'nın açıklamaları şu şekilde;

"BU SÜREÇ İYİ YÖNETİLDİ"

"Eşsiz bir dönemden geçiyoruz. Futbolun taraftarsız olması, şu durumda oynamak çok üzücü. Taraftar size sesinizle dokunuyor. Bu süreç iyi yönetildi. Sağlık bakanımız güven sağladı, tedbirler alındı, umarım bu bizimle de ilgili olur"

"HABER KANALINI DAHA ÇOK İZLİYORUZ"

"Birçok oyuncumuz gripten maça çıkamadı. Hemen koronavirüs dememek lazım ama bu süreci yaşadık. Biz taraftarla oynamak istiyoruz. Biz o sesi, enerjiyi istiyoruz. Futbol konuşmaktan öte tüm oyuncuların kulaklarını haberlere bizim de maçtan ziyade haber kanalı izlediğimiz bir dönemdeyiz."

"BİLİYORUZ Kİ ARA VERİLECEK"

"Saygı duyuyoruz önlemler için, biliyoruz ki yarından sonra bu lige ara verilecek, yani biliyorum! Antrenmana gidiyoruz merhaba diyemiyoruz yanındaki sandalyeye oturamıyor. Oyuncumuz Charles 14 gün karantinada kalacak. Herkesin görüşü değerlidir. Futbolun içinde kalmak istiyoruz"

"KEŞKE BİZDEN DE BİRKAÇ KİŞİYİ ÇAĞIRSALARDI"

"Doğru tedbirler alındı. Alınan önlemlere saygı duyuyoruz. Futbolla ilgili kararları alırken bizim aramızdan lütfen birkaç kişiyi çağırsalardı"