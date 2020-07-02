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Spor

Tamer Tuna'ya doğum günü sürprizi

Antalyaspor'un bugünkü antrenmanı öncesi kırmızı beyazlı takımın teknik direktörü Tamer Tuna'ya doğum günü sürprizi yapıldı.

IHA02 Temmuz 2020 Perşembe 13:27 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 13:27
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenman öncesi 44 yaşına giren Teknik Direktör Tamer Tuna için doğum günü kutlaması yapıldı. Üstünde ‘Nice yıllara’ yazan pastayı kesen Tuna, daha sonra tebrikleri kabul etti. Kutlamaya, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da katıldı.

4 Temmuz Cumartesi günü Antalya Stadyumu’nda 21.00’de başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği maçta, kırmızı-beyazlılarda Hakan Özmert kart cezası, Bahadır sakatlığı, Charles ise ülkesinden dönemediği için forma giyemeyecek.

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