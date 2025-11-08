İSTANBUL 22°C / 15°C
Spor

Tammy Abraham: Adım adım gelişiyoruz

Beşiktaş'ta takımı adına Antalyaspor karşısında kilidi açan isim olan Tammy Abraham maç sonrası yaptığı açıklamada, 'Adım adım gelişiyoruz. Kötü bir skordan sonra takımla ilgili hoşuma giden şey, sonrasında aile gibi bütünleşip o günlerin üzerinden geçiyoruz. İhtiyacımız olan şey bu. ' yorumunda bulundu.

Haber Merkezi8 Kasım 2025 Cumartesi 23:04 - Güncelleme:
Tammy Abraham: Adım adım gelişiyoruz
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Tammy Abraham açıklamalarda bulundu.

"SEZONUN GOLLERİNDEN BİRİ"

Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını belirten İngiliz golcü, "Bence sezonun gollerinden birini attım. Kaleyi gördüm, kimsenin dokunduğunu da göremedim. Şutu çekme kararı verdim ve gol oldu. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Maça iyi başladık. İstekli başladık. Yapmak istediğimiz şey de buydu, iyi başlamaktı. Fırsatlar yarattık maçın başında. Bunu hep yapmalıyız. Sabırlı olmalıyız.

İkinci yarı zor olacaktı. Deplasmandayız, maçı kazanmak isteyen iyi bir takıma karşı oynadık. İyi savunma yaptık. Bugünün önemli bir detayıydı. Jota oyuna girdi ve 3. golü attı. Kendisi ve takımım adına mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

"ADIM ADIM GELİŞİYORUZ"

Son olarak yıldız golcü, "Benim odağım her zaman takımdır. Bireysel hedef olacak. Gol attığım için mutluyum, keşke daha fazla atabilseydim. Tecrübeli oyuncu olarak tecrübelerimi takıma aktarmak istiyorum. Daha iyi şeyler yapabiliriz, bunu biliyorum. Adım adım gelişiyoruz. Kötü bir skordan sonra takımla ilgili hoşuma giden şey, sonrasında aile gibi bütünleşip o günlerin üzerinden geçiyoruz. İhtiyacımız olan şey bu. Bu pozitifliğin üzerine inşa ederek devam etmemiz lazım." sözlerini sarf etti.

