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Spor

Tammy Abraham Beşiktaş'ın oldu! Roma'yla yapılan anlaşma ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Roma'dan transfer ettiği Tammy Abraham, kağıt üzerinde kiralık görünse de 4 sezon boyunca siyah beyazlı formayı giyecek. 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu, oyuncunun ilk maçı ya da takımın ilk puanıyla otomatik olarak devreye girecek.

Akşam3 Temmuz 2025 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
Tammy Abraham Beşiktaş'ın oldu! Roma'yla yapılan anlaşma ortaya çıktı
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Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Roma'dan transfer ettiği İngiliz golcü Tammy Abraham her ne kadar kağıt üzerinde kiralık olarak görülse de 4 sezon boyunca Beşiktaş'ın oyuncusu olacak. Siyah-Beyazlılar 1+4 yıllık anlaşmanın ilk yılında Roma'ya 2 milyon euroluk kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmenin diğer 3 yıllık satın alma kısmı da kolay şartlara bağlandı. İtalyan basını, bu şartların ilk maçtan itibaren devreye gireceğini bildirdi. Beşiktaş ayrıca bu sürede oyuncuya her yıl için 4 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

BONUS ŞARTLARI DA ÇOK ZOR DEĞİL

İtalyan ekibi Roma'nın Beşiktaş'a sattığı Tammy Abraham'ın II Tempo Gazetesi'nde yayınlanan sözleşmesindeki ilginç detaylar ise şöyle aktarıldı:

➤ 1 yıllık kiralama bedeli 2 milyon euro ancak oyuncunun 13 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi çok kolay şartlara bağlı.

➤ Tammy Abraham'ın sahaya çıktığı ilk maçında veya Beşiktaş'ın kazandığı ilk puanda 13 milyonluk satın alma devreye girecek. Bu madde Roma'nın 13 milyon euroluk kazancını da bir anlamda kesinleştiriyor.

➤ Bu 15 milyon euronun dışında, anlaşmada yer alan 2 milyon euroluk bonus da çok kolay şartlara bağlı olarak İtalya Serie A ekibi Roma'ya ödenecek.

➤ Tammy Abraham, Beşiktaş'ta iyi bir performans ortaya koymamış olsa bile iki takım arasında kararlaştırılan geri ödeme ücretinden daha düşük bir rakama satılmadığı sürece Roma 2 milyon euro daha alacak.

➤ Sözleşmedeki son önemli detay ise şöyle: İngiliz oyuncunun bir başka kulübe satışı söz konusu olduğunda İtalyan ekibi Roma aynı parayı ödeyerek öncelikli alış hakkına sahip kulüp olacak.

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