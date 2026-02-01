Beşiktaş macerası kısa süren Tammy Abraham, İngiltere Premier Lig'e geri döndü. Aston Villa'ya transfer olan tecrübeli golcü, ilk maçında talihsiz bir an yaşadı.

Premier Lig'in 24. haftasında oynanan Aston Villa - Brentford maçına Tammy Abraham, ilk 11'de başladı. İlk maçında sahneye çıkan yıldız futbolcu, dakikalar 49'u gösterirken topu ağlara göndermeyi başardı. Ceza sahası içerisinde kaleciden dönen topu tamamlayan İngiliz futbolcu, skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

Ancak Tammy Abraham'ın bu golü, atağın başlangıcında topun dışardan çevrilmesi sonucu VAR uyarısı ile iptal edildi.