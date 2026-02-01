İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Tammy Abraham gol attı ama… İlk maçında şanssız an!

Tammy Abraham, Aston Villa formasıyla Premier Lig'deki ilk maçında gol sevinci yaşadı. İngiliz golcünün 49. dakikada attığı gol, atağın başlangıcında topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Tammy Abraham gol attı ama… İlk maçında şanssız an!
Beşiktaş macerası kısa süren Tammy Abraham, İngiltere Premier Lig'e geri döndü. Aston Villa'ya transfer olan tecrübeli golcü, ilk maçında talihsiz bir an yaşadı.

Premier Lig'in 24. haftasında oynanan Aston Villa - Brentford maçına Tammy Abraham, ilk 11'de başladı. İlk maçında sahneye çıkan yıldız futbolcu, dakikalar 49'u gösterirken topu ağlara göndermeyi başardı. Ceza sahası içerisinde kaleciden dönen topu tamamlayan İngiliz futbolcu, skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

Ancak Tammy Abraham'ın bu golü, atağın başlangıcında topun dışardan çevrilmesi sonucu VAR uyarısı ile iptal edildi.

