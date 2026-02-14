İSTANBUL 16°C / 11°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tammy Abraham İngiltere'ye golle döndü! Aston Villa'da siftahı yaptı
Spor

Tammy Abraham İngiltere'ye golle döndü! Aston Villa'da siftahı yaptı

Tammy Abraham, FA Cup 4. turunda Aston Villa formasıyla ilk golünü attı. Newcastle United karşısında duran top sonrası fileleri havalandıran İngiliz forvet, takımını öne geçirdi.

14 Şubat 2026 Cumartesi 21:41
Tammy Abraham İngiltere'ye golle döndü! Aston Villa'da siftahı yaptı
Beşiktaş macerası kısa süren golcü futbolcu Tammy Abraham, ara transfer döneminde İngiltere'ye geri dönmüştü. Yıldız futbolcu, yeni takımı Aston Villa'da ilk golünü kaydetti.

İngiltere'de FA Cup 4. Tur karşılaşmasında Aston Villa, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında Tammy Abraham sahneye çıktı.

Bir duran top organizasyonunda ceza sahası içerisinde topla buluşan İngiliz santrfor, net bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Takımıyla 4. maçına çıkan Tammy Abraham, ilk golünü kaydetmiş oldu.

