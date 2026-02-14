Tammy Abraham İngiltere'ye golle döndü! Aston Villa'da siftahı yaptı

Beşiktaş macerası kısa süren golcü futbolcu Tammy Abraham, ara transfer döneminde İngiltere'ye geri dönmüştü. Yıldız futbolcu, yeni takımı Aston Villa'da ilk golünü kaydetti.
İngiltere'de FA Cup 4. Tur karşılaşmasında Aston Villa, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında Tammy Abraham sahneye çıktı.
Bir duran top organizasyonunda ceza sahası içerisinde topla buluşan İngiliz santrfor, net bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.
Takımıyla 4. maçına çıkan Tammy Abraham, ilk golünü kaydetmiş oldu.