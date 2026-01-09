İSTANBUL 9°C / 6°C
Spor

Tammy Abraham kamptan ayrıldı! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın eşinin rahatsızlığından dolayı izin alarak kamptan ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun İstanbul'a döndüğünü duyurdu.

HABER MERKEZİ9 Ocak 2026 Cuma 13:30 - Güncelleme:
Tammy Abraham kamptan ayrıldı! Beşiktaş'tan açıklama geldi
Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham için bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, Abraham'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle teknik heyetten izin aldığı ve kamptan ayrılarak İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Abraham, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

