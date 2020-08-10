10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:28 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:28

Chelsea'nin genç İngiliz forveti Tammy Abraham, Lewandowski'ye övgüler yağdırdı.

Chelsea ile Bayern Münih'in 3-0'ın rövaşında karşı karşıya geldiği maçta Bayern ikinci maçı da 4-1 kazanarak tur atladı. Abraham, bu maçta da yıldızlaşan Polonyalı forveti dünyanın en iyisi olarak gösterdi.

"ONUN SEVİYESİNE ULAŞMALIYIM"

22 yaşındaki forvet yaptığı açıklamada; "Benim için şu an en iyi forvet Robert Lewandowski. O seviyeye ulaşmalı ve daha iyisi olmalıyım. Ben bunun için yaşıyorum ve Lewandowski'ye karşı oynamak harika bir his." dedi.

Chelsea karşısında attığı 2 gol ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 gole ulaşan Lewandowski, Alman kulübünün tarihinde tek sezonda en çok Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncusu oldu.

Robert Lewandowski, bu sezon çıktığı 43 resmi maçta takımı adına 53 gol ve 8 asist kaydetti.