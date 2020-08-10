İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2503
  • EURO
    8,5251
  • ALTIN
    474.184
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tammy Abraham övgüler dizdi! ''Lewandowski dünyanın en iyisi''
Spor

Tammy Abraham övgüler dizdi! ''Lewandowski dünyanın en iyisi''

Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Chelsea - Bayern Münih maçından sonra Tammy Abraham'dan Robert Lewandowski'ye övgüler geldi. Abraham, ' 'Benim için şu an en iyi forvet Robert Lewandowski' dedi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:28 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:28
ABONE OL

Chelsea'nin genç İngiliz forveti Tammy Abraham, Lewandowski'ye övgüler yağdırdı.

Chelsea ile Bayern Münih'in 3-0'ın rövaşında karşı karşıya geldiği maçta Bayern ikinci maçı da 4-1 kazanarak tur atladı. Abraham, bu maçta da yıldızlaşan Polonyalı forveti dünyanın en iyisi olarak gösterdi.

"ONUN SEVİYESİNE ULAŞMALIYIM"

22 yaşındaki forvet yaptığı açıklamada; "Benim için şu an en iyi forvet Robert Lewandowski. O seviyeye ulaşmalı ve daha iyisi olmalıyım. Ben bunun için yaşıyorum ve Lewandowski'ye karşı oynamak harika bir his." dedi.

Chelsea karşısında attığı 2 gol ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 gole ulaşan Lewandowski, Alman kulübünün tarihinde tek sezonda en çok Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncusu oldu.

Robert Lewandowski, bu sezon çıktığı 43 resmi maçta takımı adına 53 gol ve 8 asist kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.