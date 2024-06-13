İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,316
  • EURO
    35,0212
  • ALTIN
    2398.65
  • BIST100
    10391.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tammy Abraham Premier Lig devlerini peşine taktı
Spor

Tammy Abraham Premier Lig devlerini peşine taktı

Roma forması giyen 26 yaşındaki genç yıldız Tammy Abraham için Premier Lig'in önemli kulüplerinden Aston Villa, West Ham United ve Tottenham harekete geçti.

13 Haziran 2024 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
Tammy Abraham Premier Lig devlerini peşine taktı
ABONE OL

Roma yeni sezonun transfer ve kadro çalışmalarına hız verirken yıldız oyuncusuna talipler çıktı.

İNGİLTERE EKİPLERİ İSTİYOR

Telegraph'da yer alan habere göre Aston Villa, West Ham United ve Tottenham, Roma'nın yıldız oyuncusu Tammy Abraham için harekete geçti.

Haberin detaylarında Roma'nın, 26 yaşındaki İngiliz golcünün çok fazla sakatlanması sebebiyle takımdan ayrılmasına sıcak baktığı söylendi.

Ayrıca Roma'nın yaklaşık 25 milyon euro bandında gelecek teklifi kabul edebileceği de iddia edildi.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 12 resmi maça çıkan Tammy Abraham bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.