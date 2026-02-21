Tammy Abraham sahne aldı, Aston Villa son anda puanı kurtardı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Aston Villa, Leeds United'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Leeds United'ın golünü, 31. dakikada Anton Stach kaydetti. İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Devre arasında Beşiktaş'tan Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, 75'nci dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız oyuncu maçın 88'nci dakikasında takımının eşitlik golünü attı. Bu golle birlikte Abraham, Premier Lig'deki ilk golünü attı.

Mücadelede başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 51, Leeds United ise 31 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Aston Villa, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Leeds United ise Manchester City'yi konuk edecek.