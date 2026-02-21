İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tammy Abraham sahne aldı, Aston Villa son anda puanı kurtardı
Spor

Tammy Abraham sahne aldı, Aston Villa son anda puanı kurtardı

Devre arasında oyuna giren Tammy Abraham, 88. dakikada attığı golle Aston Villa'ya beraberliği getirdi ve Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 20:16 - Güncelleme:
Tammy Abraham sahne aldı, Aston Villa son anda puanı kurtardı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Aston Villa, Leeds United'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Leeds United'ın golünü, 31. dakikada Anton Stach kaydetti. İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Devre arasında Beşiktaş'tan Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, 75'nci dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız oyuncu maçın 88'nci dakikasında takımının eşitlik golünü attı. Bu golle birlikte Abraham, Premier Lig'deki ilk golünü attı.

Mücadelede başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 51, Leeds United ise 31 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Aston Villa, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Leeds United ise Manchester City'yi konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.