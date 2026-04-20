Spor

Tammy Abraham son sözü söyledi: Aston Villa 7 gollü maçta kazandı

Aston Villa, sahasında Sunderland'i 4-3 mağlup ederken galibiyet golü 90+3'te Tammy Abraham'dan geldi.

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 01:38
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Aston Villa ile Sunderland karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 4-3'lük skorla kazandı.

Aston Villa, 2. dakikada Ollie Watkins'in golüyle öne geçti. Chris Rigg, 9. dakikada bu gole cevap verip skoru eşitledi. Watkins, 36'da ikinci kez sahneye çıktı ve Aston Villa'yı yeniden öne geçirdi.

Morgan Rogers, 46. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Sunderland, 86. dakikada Trai Hume ve 87. dakikada Wilson Isidor ile 2 dakikada geri dönüp skoru eşitledi.

Tammy Abrayam, 90+3. dakikada Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü attı.

Son 3 haftada 7 puan toplayan Aston Villa, 58 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Sunderland ise 46 puanda kaldı.

Aston Villa gelecek hafta Fulham'a konuk olacak. Sunderland ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

