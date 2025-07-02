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  • Tammy Abraham'dan Beşiktaş sözleri! ''Yüzde yüzümü vereceğim''
Spor

Tammy Abraham'dan Beşiktaş sözleri! ''Yüzde yüzümü vereceğim''

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham dün İstanbul'a geldi. Siyah beyazlı ekiple 4 yıllığına anlaşan Tammy Abraham 'Beşiktaş, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 08:52 - Güncelleme:
Tammy Abraham'dan Beşiktaş sözleri! ''Yüzde yüzümü vereceğim''
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Beşiktaş, Roma'dan Tammy Abraham'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz golcü için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sezon sounda ise 13 milyon euro artı bonuslar karşılığında başarılı futbolcunun tapusunu alacak. Kara Kartal'la 4 yıllığına anlaşan ve senelik 4 milyon euro maaş karşılığında imza atan Abraham, dün İstanbul'a geldi. Taraftarların coşkuyla karşıladığı forvet, şunları söyledi: "Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim. Burası çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum. Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk spor kulübü. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım."

9 NUMARA ARTIK ONUN

Siyah-Beyazlılar'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, 9 numaralı formayı giyecek. Kara Kartal'da 9 numaranın sahibi Semih Kılıçsoy'du. İkili arasında bugün devir teslim olacak.

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