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Spor

Tammy Abraham'ın Londra'daki evine hırsız girdi

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, Londra'daki evine birkaç gün önce hırsız girdiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
Tammy Abraham'ın Londra'daki evine hırsız girdi
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Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Londra'daki evine hırsız girdiğini duyurdu.

İngiliz golcü, yaşanan olayın ardından ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Abraham, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup aşağılık insan birkaç gün önce evimi soymak için geldi ve bazı değerli eşyaları aldı. Tanrıya şükür ailem tamamen iyi.

Eğer herhangi bir bilginiz varsa ya da bir şey duydunuzsa lütfen bana bildirin. Yakında ne olduğunu öğreneceğim."

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