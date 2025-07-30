Tammy Abraham'ın Londra'daki evine hırsız girdi

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Londra'daki evine hırsız girdiğini duyurdu.

İngiliz golcü, yaşanan olayın ardından ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Abraham, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup aşağılık insan birkaç gün önce evimi soymak için geldi ve bazı değerli eşyaları aldı. Tanrıya şükür ailem tamamen iyi.

Eğer herhangi bir bilginiz varsa ya da bir şey duydunuzsa lütfen bana bildirin. Yakında ne olduğunu öğreneceğim."