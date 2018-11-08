Tan Kesler: Karius ile beraber Mignolet ve Ospina'yı da değerlendiriyordu

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un Türkiye Temsilcisi Tan Kesler, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbolarena'da yer alan röportaj şöyle;

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

Loris Karius'un gönderileceği iddialarına yanıt veren Tan Kesler, "Sözleşmesinin feshedilmesiyle alakalı bir durum yok. Böyle haberlerin çıkması inanın bizi şaşırtıyor. Kendisi kulüpten çok memnun. Beşiktaş'ı ve taraftarı çok seviyor. Beşiktaş da oldukça memnun, 2 yıl sözleşmesi var. 2 yıldan önce Beşiktaş'tan gitmesi sözkonusu değil." ifadelerini kullandı.

HEDEF LİVERPOOL

Karius'un gelecek planından bahseden Tan Kesler, "Biz hep konuşuyoruz. Benim de partnerim olan menajeriyle çok vakit geçiyoruz. Beşiktaş'a uzun dönemler hizmet etmek istiyor. Buradan sonra da Liverpool'un tekrar kalesine geçmek hedefleri arasında. Olmadı, Almanya'da tekrar duayen bir kulübün parçası olmak ama birinci hedefi şu an Beşiktaş'ın kalesini korumak. En iyi şekilde hizmet etmek, şampiyonluklar yaşamak ve kulübü Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek kısa dönem hedefleri" dedi.

BEŞİKTAŞ'A NASIL TRANSFER OLDU?

Karius'un Beşiktaş'a transfer hikayesini anlatan Tan Kesler, "Oyuncunun Beşiktaş'a olumlu baktığını biz ifade ettik. Beşiktaş da zaten çok yakından takip ediyordu. Karius ile beraber Mignolet ve Ospina'yı da değerlendiriyordu. Liverpool'da kalsa devam edebilirdi, diğer taraflarda Almanya'dan ciddi teklifler vardı. Fakat Almanya'ya geri dönmenin kariyeri için çok iyi olacağını düşünmedi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki son başarısı, camianın yaklaşımı ve seyircisi nedeniyle Karius'un kulübe bakış açısı çok pozitifti. Kulüp burada taraftarın Karius'u sahiplenerek eski günlerine döndüreceğine inandı. Karius da buna inandı ve transfer gerçekleşti." açıklamasını yaptı.

MAGAZİN MALZEMESİ OLMAKTAN RAHATSIZ

"Karius magazin malzemesi olmaktan rahatsız" itirafında bulunan Tan Kesler, "Onun özel hayatı hakkında konuşmak istemem ama şöyle bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Avrupalı futbolcuların çoğu iletişime açıklar. Dolayısıyla Karius buraya geldiği zaman sadece bayan değil, bütün Beşiktaş taraftarına açtı. Instagram hesabı takipçi patlaması yaşadı. Onlarla iletişim halinde bulundu. Bunun yanlış yorumlanması beni çok üzdü. Çünkü ona göre çok sıradan bir iletişimdi. Farklı yorumlanması gerekecek bir durum değildi. Tabii Türkiye'de çok tanınmıyor, o rahatlık alanı bizim kültürümüzle ne kadar uyuştu. Bazı birtakım sorunlar ortaya çıktı. Menajeriyle birlikte onu biraz geri plana çektik. Onu daha korumalı bir alana soktuk. Beşiktaş taraftarını gerçekten bayan erkek ayırmadan çok seviyor. Her gittiği yerde kimseyi kırmıyor. Diğer takımların bayan taraftarları da gelip fotoğraf çektiriyor. Hala pozitif yaklaşıyor ama yanlış yorumlanması bizi üzüyor. Öyle bir imajı yok." dedi.