Taner Taşkın: Allah, Eyüpspor'un yarı finale yükselmesini istedi

Spor Toto 1. Lig'de play-off 1. tur maçında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından konuştu.

Taşkın, "Üzgünüz. Buraya kadar gelip bu stadı dolduran taraftar galibiyeti hak ediyordu. Çocuklar bana göre ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydular. Rakibimizde Şampiyonlar Ligi'nde oynamış deneyimi olan oyuncular var. Çok oyuncu zenginliği var. Biz kısıtlı bir kadroyla çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Taner Taşkın, sözlerini, "Maçın hakkı penaltılara gider, penaltılarda herkes kaderine razı olur diye düşünüyorduk. Ama çıkmaz dakikada bir gol oldu, herkes şok oldu. Oyuncularım elinden gelenin en iyisini ortaya koydu. Bu gol, hepimizi şok etti. Allah, Eyüpspor'u istedi. Ben bunu anlıyorum, başka bir açıklaması yok. Penaltılarda farklı bir hikaye ortaya çıkabilirdi. Bu şekilde elenmek üzücü." diye tamamladı.