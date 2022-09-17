İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2022 Cumartesi / 21 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taner Taşkın: Çok farklı bir skor olabilirdi
Spor

Taner Taşkın: Çok farklı bir skor olabilirdi

Erzurumspor galibiyetini değerlendiren Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Çok gol yiyoruz ama bir fazlasını atmayı başarabiliyoruz. Gol yeme durumuyla ilgili de ciddi bir çalışma yapacağız” dedi.

IHA17 Eylül 2022 Cumartesi 17:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Erzurumspor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçireöngücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her hafta zorlu takımlarla oynuyoruz. Zor maç olacağını biliyorduk. Kendi sahamızda avantajımızı kaybedeceğimizi bilmiyorduk. Üç haftadan beri çok iyi oynayarak puan alıyorduk. Bugün de oyunun hakimiydik. İyi bir oyun vardı. Çok farklı bir skor olabilirdi. Çok gol yiyoruz ama bir fazlasını atmayı başarabiliyoruz. Gol yeme durumuyla ilgili de ciddi bir çalışma yapacağız. Konsantre eksikliğimiz yüzünden maç 3-2'ye geldi. Kalan süreyi skoru korumaya çalışarak bitirdik. Buna rağmen oyun kalitemiz her geçe gün çok iyiye gidiyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.