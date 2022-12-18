Taner Taşkın: Malatyasporlu oyuncular galibiyeti bizden daha fazla istediler

Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybeden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Taner Taşkın, kendileri için önemli olan 3 puanı kaybettiklerin söyledi.

Karşılaşmaya galibiyet parolasıyla geldiklerini, maçın başında yedikleri golün olumsuz etkisi olduğunu anlatan Taşkın, "Sahadaki mücadeleyi gördüğümde Malatyasporlu oyuncular bizden daha fazla galibiyeti istediler, çırpındılar, mücadele ettiler. Biz her zamanki verdiğimiz reaksiyonu mücadeleyi bugün gösteremedik. Malatyaspor'u almış olduğu haklı galibiyetten dolayı kutluyorum. Kümede kalma yolunda kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gerekli reaksiyonu neden gösteremediklerini kendi teknik ekibiyle analiz edeceklerin dile getiren Taşkın, bir şeyleri doğru yapmadıklarını bildirdi.

Sahada maçı çevirmek için çırpındığını ancak oyuncuların sahada aynı reaksiyonu veremediğine değinen Taşkın, "Bizi 29 puanla yukarılara taşıyan bu oyuncu grubu. Zaman zaman bunların kötü mücadele etme hakları tabii ki oluyor. Biz bir ekibiz, zaman zaman ekibin içinde işler iyi gitmiyor. Kendi analizimizi yaparak yolumuza bakacağız. Malatyaspor haklı bir galibiyetle bizi geçmiştir." ifadelerini kaydetti.