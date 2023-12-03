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Spor

Taner Taşkın: Tuzlaspor maçı araştırılmalı

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, takımının 1-1 berabere kaldığı Tuzlaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, oynadıkları maçın araştırılması gerektiğini savundu.

3 Aralık 2023 Pazar 00:40 - Güncelleme:
Taner Taşkın: Tuzlaspor maçı araştırılmalı
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Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, 1-1 berabere biten Tuzlaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Taner Taşkın, Tuzlaspor maçındaki hakem kararlarının eleştirdi.

Galibiyet parolasıyla sahaya çıktıklarını söyleyen Taşkın, "1 puanla dönüyoruz. Buna da şükür ediyoruz. Aslında futbolun konuşulmaması gereken bir gündeyiz. Futbolculuğum dahil ben böyle bir maç görmedim. Karşılaşmada yanlı kararlar ve futbolculara psikolojik baskı vardı." diye konuştu.

İkinci yarıda hakeme inancı kalmadığını belirten Taşkın, şunları söyledi:

'BU MAÇ ARAŞTIRILMALI'

"Oyuncularım, ilk yarı bu kötü havaya ve zemine rağmen iyi bir performans gösterdi. İlk penaltıda sorun yok ancak ikinci penaltı doğru değil. VAR da müdahale etmedi. Oynamak istedik ama hakemin bütün takdir hakları karşı takım lehineydi. Kararları tamamen skandaldı. Bu maç ciddi anlamda araştırılmalı. Son yıllarda böyle bir maç görmedim. Çok ciddi paralarla takımlar kuruluyor. Bu şekilde karşı tarafın emeğine yazık etmek bana ayıp geliyor. Biz böyle ilerleyemeyiz. Şunları konuşurken utanıyorum. Hakkımızı arayabileceğimiz bir yer olması lazım. Hakem gözlemcisinin nasıl bir rapor vereceğini merak ediyorum. Son dakikada kazandığımız 1 puan bizim için moral oldu. Tuzlaspor'a karşı 50 maç oynasak 49'unu biz kazanırız ama maalesef şartlar böyle olunca yapacak bir şey kalmıyor. Tuzlaspor oyuncularına da bir şey demiyorum. Onlar da düşme potasında. Yerde yatmalarına da bir şey demiyorum. Dirençli bir futbol oynadılar çünkü kararlar hep onların lehineydi."

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