Taner Taşkın'dan ayrılık sinyali

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ayrılık sinyali vererek, "Çok iyi hazırlandığımız gerçekten puan veya puanlar alacağımıza çok inandığımız bir maçtı bizim adımızda. Haftalardan beri eksik oyuncularla oynuyoruz. Sakat, cezalı oyuncularla oynuyoruz. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Takımımız genç bir takım. Ama ona rağmen elimizde 10 tane, 11 tane iyi oyuncu olduğuna inanıyorum. Fakat hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Maalesef girdiğimiz çok iyi pozisyonlar var. Gol yapmamız gereken pozisyonlar var ve hep iyi olduğumuz anlarda goller yiyoruz ve biz gol bulup rakibi kıracağımıza maalesef kendimiz kırılıyoruz. Bu bizim adımıza kötü bir şey. Ben Manisalıyım, burada yaşıyorum. Geçen sene bu takım küme düşerken rahmetli Ferdi Zeyrek 'Hocam kurtarırsan sen kurtarırsın' dedi. Bizi takımın başına getirdi. Tabii o rahmetli olduktan sonra burada bütün her şey değişti. Kulübü Noran İnşaat aldı. Gerçekten çok düzgün insanlar. Çok beyefendi insanlar. Futbol hocalarına, vecibelerini son derece yerine getiren insandır. Onlarla çalışmak çok büyük zevk. Fakat masaya oturacağın zamanı ve masadan kalkacağın zamanı çok iyi bilmen gerekiyor. Ben bir Manisalı olarak kendi takımıma kendi şehrimin takımına da zarar vermek istemem. Çünkü şundan dolayı bu bir pes etmek değil. Sakın kimse yanlış anlamasın. Bir şeylerin değişmesi lazım. Bir şeylerin değişmesi için de farklı ellerin dokunması lazım ki buraya hareket gelsin. Şu anda ben evet genç oyuncularla uğraşmak, onları oyuncu yapmaya çalışmak benim adıma çok keyifli. Çok hoşuma gidiyor. Uzun zamandır beraber çalıştığım insanlar çok mükemmel insanlar. Onlar da çok güzel insanlar. Yani onlarla çalışmak çok zevkli ama kendi menfaatim adına bir şeyleri uzatmam benim adıma çok doğru bir şey değil. Benim kendi adamlığıma sığmaz. Yani burada bir şeyler değişmesi lazım. Oyuncu değişmeyeceğine göre zaten mükemmel bir başkan ve CEO'su var. Burada bir hoca değişimi olabilir diye düşünüyorum. Akşamleyin başkanımızda, CEO'muzda konuşacağım. Doğru olan neyse onunla ilgili karar vereceğiz. Çünkü kendi adıma bir şey vereceğime artık inanmıyorum. Çünkü şunu görüyorum. Hep aynı şeyleri deniyorum. Zaten fazla deneme imkanım yok oyuncu bazında. Çok geniş bir kadroya sahip değilim. Hep aynı şeyleri denedim ve hep aynı şeyleri de gördüğüm için bu beni biraz umutsuzluğa itti ama farklı bir hoca gelir, değişik bir gözle bakar. Buraya heyecan getirir. Onu da dediğim gibi bu benim vereceğim bir karar değil. Ben onları seviyorum. Onlar beni çok seviyorlar. Birbirimizden çok memnunuz ama bazen dediğim gibi masaya oturacağın zamanı da, kalkacağın zamanı da bilmen gerekiyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur" dedi.