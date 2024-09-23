İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2024 Pazartesi / 20 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1561
  • EURO
    37,972
  • ALTIN
    2877.09
  • BIST100
    9891.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tanguy Ndombele 2. kez haftanın ilk 11'inde
Spor

Tanguy Ndombele 2. kez haftanın ilk 11'inde

Ligue 1'in 5. haftasında Nice rakibi St. Etienne'yi 8-0'lık skorla mağlup etti. Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele ise performansıyla bir kez daha haftanın ilk 11'ine seçildi.

23 Eylül 2024 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
Tanguy Ndombele 2. kez haftanın ilk 11'inde
ABONE OL

Ligue 1'in 5. haftası dün oynanan Lyon-Marsilya maçıyla tamamlandı.

5 hafta sonunda ligde 4 takım yenilgisiz yoluna devam ederken son sıradaki Angers henüz galibiyetle tanışamadı.

Haftanın açılışında Nice ile St. Etienne karşı karşıya geldi. Nice, 8-0 kazanarak dikkat çeken bir sonuca imza attı.

NDOMBELE HAFTANIN 11'İNDE

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Tottenham'a dönen ve kontratını fesheden Tanguy Ndombele, eski takımı Nice'e imza attı.

Nice'le bu sezon iyi bir performans gösteren Ndombele, bir kez daha haftanın 11'ine seçildi. St. Etienne karşısında takımının ikinci golünü atan Ndombele, L'Equipe'in belirlediği haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız futbolcu, 3. haftada da ilk 11'e seçilmişti. Bu sezon Nice'te 5 maçta süre alan Tanguy Ndombele 1 gol ve 1 asist kaydetti.

  • Tanguy Ndombele
  • Nice
  • galibiyet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.