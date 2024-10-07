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Spor

Tanguy Ndombele 3. kez haftanın 11'inde

Galatasaray'dan Fransız ekibi Nice transfer olduktan sonra performansında büyük bir yükseliş olan Tanguy Ndombele 3. kez haftanın 11'ine seçildi

7 Ekim 2024 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Tanguy Ndombele 3. kez haftanın 11'inde
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Tanguy Ndombele Fransa'daki performansıyla dikkat çekiyor.

Ligue 1'de bu hafta oynanan maçta Nice sahasında PSG ile berabere kalırken Ndombele üçüncü kez haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız futbolcu, 3 ve 5. haftanın ardından da haftanın 11'ine seçilmişti.

"HER HAFTA DAHA İYİ OLACAK"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tanguy Ndombele, "Kariyerimde, oynamam gereken bir noktadayım. Kanıtlamam gereken şeyler var ve oynamanın ötesinde bazı hisleri yeniden keşfetmek istiyorum." dedi.

Paris Saint Germain maçı sonrası konuşan Nice Teknik Direktörü Franck Haise ise şunları söyledi, "Onu zorlamayacak şekilde hazırlık yaptık. Geçen her hafta daha iyi olacak."

Fransa'daki yayıncı kuruluşta ise Ndombele için, "Ndombele bu akşam Zaire-Emery'ye bir ders verdi. Kızgınım çünkü bu 27 yaşındaki adamın milli takımda olması gerekiyor." yorumu yapıldı.

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