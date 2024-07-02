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Spor

Tanguy Ndombele, Fransa yolunda

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele Fransız ekibi Nice ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

2 Temmuz 2024 Salı 17:33 - Güncelleme:
Tanguy Ndombele, Fransa yolunda
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele'nin yeni durağı belli oldu. Bonservisi Tottenham'da olan oyuncunun sözleşmesi Premier Lig ekibi tarafından feshedilmişti.

Foot Mercato'nun haberine göre; kariyerine Guingamp altyapısında başlayan ardından Fransa'da Amiens ve Lyon formaları giyen 27 yaşındaki futbolcu, Nice ile sözleşme imzalamaya yakın.

Haberde fazla kiloları nedeniyle Türkiye'de eleştiri konusu olan Ndombele'nin eski formuna geri dönmesi için kapsamlı bir antrenman programı hazırlandığı belirtildi.

Futbolcunun cazip teklifler aldığı ancak Nice'in projesini çok beğendiği için Fransız ekibini tercih ettiği belirtildi.

Ndombele geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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