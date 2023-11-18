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Spor

Tanguy Ndombele için özel program

Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'a katılan ancak bir türlü istenilen düzeyde performans ortaya koyamayan Tanguy Ndombele için özel bir program uygulanıyor.

Akşam18 Kasım 2023 Cumartesi 12:01 - Güncelleme:
Tanguy Ndombele için özel program
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Galatasaray'da sezon başında Tottenham'dan büyük umutlarla kiralanan, ancak şu ana kadar takıma katkısı olmayan Tanguy Ndombele verimli bir lig arası geçiriyor.

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Kendisine verilen özel programı uygulayan Fransız yıldızın kilo verme eğiliminde olduğu belirtildi. Buruk, son 2 günde yapılan antrenmanlarda Ndombele ile bizzat ilgilendi.

FESİH İHTİMALİ MASADA

Sarı kırmızılılar, fiziksel durumunu toparlayamaması halinde Ndombele'nin kontratını feshedip orta sahaya başka transferler yapmaya hazırlanıyor.

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