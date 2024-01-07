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Spor

Tanguy Ndombele: Ne istiyolarsa yapıyorum

Galatasaraylı oyuncular Tanguy Ndombele ve Kaan Ayhan, Konyaspor'a karşı alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

7 Ocak 2024 Pazar 21:47 - Güncelleme:
Tanguy Ndombele: Ne istiyolarsa yapıyorum
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Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Fransız orta saha Tanguy Ndombele yayıncı kuruluşa konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Fransız oyuncu, "Genel olarak iyi oynadığımızı, maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Her maçın zor olacağını biliyoruz. Üç puan almak önemliydi." dedi.

"BENDEN İSTENEN NEYSE YAPIYORUM"

Ndombele, "Kerem Demirbay ile iyi oynadık. Kaliteli oyuncularımız var. Benden istenen neyse her maç onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

KAAN AYHAN

Öte yandan Galatasaraylı Kaan Ayhan, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kaan Ayhan, "Çok iyi bir maç oynadık. Ben öyle düşünüyorum, öyle gördük. İlk yarı çok iyi başladık. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Daha erken bulsak, daha rahat maç olurdu. Apo'nun harika golüyle öne geçtik. Sonra kontrolü verdik gibi oldu ama bence hak eden takım kazandı. Bu kadar ilk 11 oyuncusunun olmadığı bir maçta iyi performans gösterdik. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAĞ BEKTE İYİ OYNADIM"

Milli yıldız, "Sağ bekte oynadım ama elimden geleni yaptım. İyi oynadığımı düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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