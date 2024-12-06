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  • ''Tarafını belli etmiştir'' Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
Spor

''Tarafını belli etmiştir'' Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu'nu dün akşam katıldığı programda Dursun Özbek ile ilgili ifadelerinin ardından istifaya davet etti.

6 Aralık 2024 Cuma 09:02 - Güncelleme:
''Tarafını belli etmiştir'' Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkındaki konuşmaları sırasında Sarı-Kırmızılı kulüpten istifa çağrısı geldi.

Yapılan sert açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün endişelerinin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Daha fazla ileri giderek tarafını ilan etmiştir. Tarafsızlığını yitiren Başkan ve kurullarından onarılamaz yaralar açmadan istifa bekliyoruz." TFF Başkanı da, "Yayında mı istifa edeyim, arkadaşlarla konuşacağız. Şeffaf konuşmamdan bunu mu çıkardılar. Özbek'e artık saygım yok. Yalılarda olanları ispat etmeyen şerefsizdir. Elbet koltuklardan ayrılırız. Bedeli de ağır olur" diye yanıt verdi.

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