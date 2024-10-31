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Spor

Taraflar ilk aşamada anlaşamadı! Fenerbahçe'de Osayi-Samuel gelişmesi

Sezon devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Bright Osayi-Samuel ile temaslarını yoğunlaştırdı. Sarı lacivertli ekip, 26 yaşındaki futbolcu ile yaptığı ilk görüşmede sonuç alamazken; Osayi'nin ayrılığı halinde İngiltere seçeneğinin mümkün olduğu aktarıldı.

31 Ekim 2024 Perşembe 22:50 - Güncelleme:
Taraflar ilk aşamada anlaşamadı! Fenerbahçe'de Osayi-Samuel gelişmesi
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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

26 yaşındaki futbolcu ile ön görüşme yapıldı ve ilk aşamada anlaşma noktasına gelinemedi.

GÖRÜŞME YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre; Osayi-Samuel'in ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi. Bu süreçteki en ciddi görüşme, geçen hafta gerçekleşti.

ANLAŞMA ZEMİNİ ARANDI

Nijeryalı futbolcunun temsilcisi ve yönetim, yeniden bir araya gelerek yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini aradı.

TARAFTARA MESAJ

Osayi-Samuel de bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi. Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamayacağını belirtti. Osayi, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." sözlerini sarf etti.

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