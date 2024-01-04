Beşiktaş, Anastasios Bakasetas'ın transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başladı. İşte yaşanan gelişmeler...

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yenilemeye de yanaşmayan Bakasetas için Trabzonspor ile pazarlıklara başladı.

TRABZONSPOR'UN TALEBİ

Başkanlar düzeyinde başlayan pazarlıklarda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1.5 milyon euro bonservis bedeli istedi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖDEMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ RAKAM

Beşiktaş ise bir miktar ödemeyi kabul ettiği, ancak 'Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan oyuncu için 1.5 milyon euro ödeyemeyiz." cevabını iletti. Siyah beyazlı kulübün 500 bin euro civarında bir bonservis ödemeyi düşündüğü de öğrenildi.

BAKASETAS'TAN YEŞİL IŞIK

Bakasetas'ın da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ve bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Yunan yıldızın, 2 milyon euro civarında bir maaş talebinin olduğu ancak bu rakamın aşağı düşebileceği de kaydedildi.

BAKASETAS: SKORER VE BAŞARILI

30 yaşındaki Yunan yıldız, 2019 yazında AEK'den Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor'daki başarılı ve skorer kimliğiyle Ocak 2021'de Trabzonspor'a 3 milyon euro bonservisle imza attı. Bakasetas, Süper Lig'de forma giydiği 148 maçta 43 gol atıp 19 asist yaptı.