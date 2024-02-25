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Spor

Taraflar orta yolu bulamadı! Galatasaray'da Fernando Muslera krizi

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan deneyimli file bekçisi Fernando Muslera sarı kırmızılı yönetimle kontratın detayları konusunda bir türlü orta yolu bulamadı.

Fanatik25 Şubat 2024 Pazar 10:28 - Güncelleme:
Taraflar orta yolu bulamadı! Galatasaray'da Fernando Muslera krizi
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Galatasaray'da 13 yıldır forma giyen ve tam 15 kupa kazanan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı kırmızılıların kalesini koruduğu ilk günden bu yana hem efendi kişiliği hem de saha içi performansıyla takdir kazanan Uruguaylı eldivenle nikah tazelemek adına ilk görüşmeler gerçekleştirilmişti.

1.5 MİLYON EURO'DAN 1+1 YIL...

Ancak taraflar bir türlü ortaya yolu bulamamıştı. Ardından yönetim düğmeye basmış ve adeta kulüpte Muslera alarmı verilmişti. Sarı kırmızılı kulübün Muslera'ya teklifi 1.5 milyon Euro ve sözleşme süresinin 1+1 yıl olması planlanıyor.

2.1 MİLYON EURO'DAN 2+1 SENE...

Güney Amerikalı kaleci ise 2.2 milyon Euro'dan 2+1 senelik kontrat istiyor. Nando'nun mevcut yıllık kazancı net 2.5 milyon Euro. Muslera ile Galatasaray Yönetimi arasında henüz anlaşma zemini sağlanamadı. Mutabakata varılamazsa, 37 yaşındaki file bekçisinin sezon sonunda ülkesine dönerek çocuklarının eğitimini Uruguay'da sürdüreceği iddia ediliyor.

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