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'Taraftar bile böyle yönetemez'

Trabzonspor’un Başkanı, “Benim hesabıma göre 14 puanımız gitti. Bazılarının puanı giderken, bazıları da hakem hatasından puan kazanıyorsa orada bir yanlış var. Hata mı kasıt mı bunun cevabını TFF ve MHK vermeli” şeklinde konuştu.

  • StarSpor
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TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Star Gazetesi’ni ziyaret etti. Bordo-Mavililer’in Başkanı Süper Lig’de yaşanan hakem hatalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu’nun sözleri: “Hakemlerden bizim de bayağı canımız yandı. Benim hesabıma göre 14 puanımız gitti. Şimdi bazılarının puanı giderken, bazıları da hakem hatasından puan kazanıyorsa orada bir yanlış var.”

TFF VE MHK ADINI KOYACAK

“Bu yanlışın adını iyi koymak, tespitini ve analizini iyi yapmak gerekiyor. Bunlar hakem hatası mı yoksa farklı bir şey mi? Eğitimsizlik mi, formsuzluk mu, ön yargı mı yoksa kasıt mı? Bana sorsalar hemen cevabını veririm ama vermek istemem. O cevabı TFF ve MHK vermeli. Burada eğitimsizlik de var formsuzluk da var. Genç hakemlere göstermelik görev veriyorlar. Bu alt yapıdan bir genci 90+5’te sokup, ‘biz genç oynatıyoruz’ demek gibi.”

HERKES HATALARI GÖRÜYOR

“Futbolla biraz alakası olan insanlar her şeyin farkında. Başakşehir maçımızdaki hataların planlı, programlı olduğunu söyleyemem ama çok bariz hakem hatasıydı. Bırakın normal bir hakemi, tribünden bir seyirciyi indirin o hataları yapmaz. O maçı kazansaydık her şey çok farklı olurdu tabii. Beşiktaş, G.Saray, Fener, A.Gücü, Antalya maçlarımızda da hatalar var. Bunlar herkesin gözü önünde cereyan etti.” 

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