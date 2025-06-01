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Spor

Taraftar isyan bayrağını çekti! Fenerbahçe'de ''Ali Koç İstifa'' yürüyüşü

Son 3 yılda ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a tepkiler büyüyor. Sarı lacivertli taraftarlar 'Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü'nü gerçekleştirdi ve ‘Ali Koç' istifa tezahüratlarıyla stadyuma ilerledi.

AKŞAM1 Haziran 2025 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Taraftar isyan bayrağını çekti! Fenerbahçe'de ''Ali Koç İstifa'' yürüyüşü
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2013-14 sezonundan bu yana ligde şampiyonluk yaşayamayan ve son 3 yılda ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a yönelik protestolar sürüyor. Koç döneminde futbolda sadece 1 kez Türkiye Kupası kazanıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, dün saat 13.00'te Şaşkınbakkal'da toplandı. Binlerce sporseverin katıldığı 'Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü', stadyumda son buldu. Taraftarlar yürüyüş boyunca 'Ali Koç istifa' sloganları atarak ve pankartlar açarak mevcut yönetimi istifaya çağırdı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Ayrıca, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden ve başkan adaylığını daha önce açıklamış olan Hakan Bilal Kutlualp da yürüyüşte yer aldı. Yürüyüşün sonunda herhangi bir taşkınlık yaşanmazken, emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar, yürüyüş boyunca marşlar söyledi, pankartlar taşıdı ve sosyal medyada #BüyükFenerbahçeYürüyüşü etiketiyle binlerce paylaşım yaptı. Konyaspor mücadelesinde ise tribünler boş kaldı.

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