2013-14 sezonundan bu yana ligde şampiyonluk yaşayamayan ve son 3 yılda ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a yönelik protestolar sürüyor. Koç döneminde futbolda sadece 1 kez Türkiye Kupası kazanıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, dün saat 13.00'te Şaşkınbakkal'da toplandı. Binlerce sporseverin katıldığı 'Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü', stadyumda son buldu. Taraftarlar yürüyüş boyunca 'Ali Koç istifa' sloganları atarak ve pankartlar açarak mevcut yönetimi istifaya çağırdı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Ayrıca, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden ve başkan adaylığını daha önce açıklamış olan Hakan Bilal Kutlualp da yürüyüşte yer aldı. Yürüyüşün sonunda herhangi bir taşkınlık yaşanmazken, emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar, yürüyüş boyunca marşlar söyledi, pankartlar taşıdı ve sosyal medyada #BüyükFenerbahçeYürüyüşü etiketiyle binlerce paylaşım yaptı. Konyaspor mücadelesinde ise tribünler boş kaldı.