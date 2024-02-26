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Spor

Taraftar 'Messi' tezahüratı yaptı! Ronaldo'nun cevabına soruşturma açıldı

Suudi Arabistan'da oynadığı son maçta attığı gol sonrası 'Messi' tezahüratı yapan taraftara hareket çeken Cristiano Ronaldo'ya soruşturma açıldı.

26 Şubat 2024 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
Taraftar 'Messi' tezahüratı yaptı! Ronaldo'nun cevabına soruşturma açıldı
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Suudi Arabistan'da oynadığı son maçta attığı gol sonrası taraftara hareket çeken Cristiano Ronaldo'nun başı derde girdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ligde son oynanan Al-Shabab karşılaşmasında penaltıda topun başına geçen ve ağlara gönderen Cristiano Ronaldo, taraftarların 'Messi' tezahüratına karşı uygunsuz harekette bulunmuştu.

Reuters'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun hareketi için bir soruşturma başlattı.

Haberin detaylarında cezanın ne kadar olacağı söylenmese de Cristiano Ronaldo'nun ciddi bir ceza alabileceği söylendi.

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