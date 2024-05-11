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Spor

Taraftar takım otobüsünün önünü kesti! Maç ertelendi

Standard Liege taraftarları, takımın sahibi olan 777 Group'u protesto etmek için Westerlo ile oynanacak maç öncesinde antrenman tesislerine gelerek takım otobüsünün dışarı çıkmasını engelledi.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 01:22 - Güncelleme:
Taraftar takım otobüsünün önünü kesti! Maç ertelendi
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Belçika Pro Ligi'nde Standard Liege ile Westerlo arasında oynanması gereken maç çarpıcı bir olay yüzünden ertelendi.

TARAFTARLAR ANTRENMANA SOKMADI

Standard Liege taraftarları, takımın sahibi olan 777 Group'u protesto eden taraftarlar takımın, Westerlo ile oynayacağı maç öncesinde antrenman tesislerine gelerek otobüsün dışarı çıkmasını engelledi.

Standard Liege taraftarları, Kulübün iki yıldır sahibi olan Amerikan şirketi 777 Group'un yönetimden ayrılmasını istiyor ve bu sebeple şiddetli şekilde protestolarını sürdürüyor.

Standard Liege Kulübü ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Antrenman merkezimizde bazı taraftarlar tarafından stada ulaşmaları engellenen takımımız Westerlo ile oynanacak karşılaşmaya gidemedi.

Bu taraftarlarla yapılan istişare girişimleri ablukanın kaldırılmasını sağlamadı.

Standard Liege olarak bu durumdan derin üzüntü duyuyoruz ve hem KVC Westerlo'dan hem de bu gece stadyumda bulunan her iki takımın taraftarlarından da özür diliyoruz."

777 Group'un bünyesinde Sevilla, Genoa, Vasco da Gama, Kızılyıldız, Hertha Berlin ve Everton gibi takımlar da bulunuyor.

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