Taraftarı çıldırtacak transfer! Mauro Icardi, ezeli rakibe ''Tamam'' dedi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Mauro Icardi için eski takımı Inter'in ezeli rakibi harekete geçti.

GALATASARAY'DAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Bu sezon sonu Galatasaray ile olan sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi için yolun sonu gözüktü. Bu sezon Victor Osimhen'in gerisinde kalan Arjantinli yıldız golcü, için ayrılık ihtimali güçlendi.

MAURO ICARDI, EZELİ RAKİBE GİDİYOR

aksam.com.tr'nin İtalya basınından aktardığı habere göre; Mauro Icardi için eski takımı Inter'in ezeli rakibi Milan harekete geçti. İtalyan ekibi Arjantinli golcü için girişimlere başladı. Icardi, Milan'da forma giymeye sıcak bakıyor. Bu hamle için "Arjantinli golcünün olası transferi şimdiden Inter taraftarlarını kızdırdı." ifadelerine yer verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1250 dakika süre alan 32 yaşındaki Arjantinli golcü, 10 gol ve 2 asistle skora etki etti.