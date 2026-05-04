Domenico Tedesco'nun ayrılığı sonrası ismi Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis için dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Benfica, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e gitme ihtimalin güçlenmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Portekiz devi, son olarak Flamengo'yu çalıştıran Filipe Luis'i gündemine aldı.

Benfica yönetimi, Mourinho'nun takımdan ayrılması durumunda 40 yaşındaki teknik adamla resmi temasa geçmeyi planlıyor.

Genç çalıştırıcının ise bu Portekiz ekibine sıcak baktığı aktarıldı.

İSPANYA'DAN DA TALİP VAR

Öte yandan İspanyol ekibi Atletico Madrid ise teknik direktörü Diego Simeone'nin ayrılığın ardından alternatif isim olarak eski oyuncusu Filipe Luis'i belirledi.

LaLiga ekibinde Simeone'nin ardından gelebilecek en güçlü isim olarak Filipe Luis'in öne çıktığı aktarıldı.

Flamengo'nun başında 100 maça çıkan genç teknik direktör, 63 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayarak 2.10 puan ortalaması yakaladı. Brezilyalı çalıştırıcı bu sürede 8 kupa kazandı.