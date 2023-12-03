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Spor

Taraftarı sevindiren haber! Fred ve Ferdi göreve hazır

enerbahçe'de sakatlıkları düzelen Fred ve Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştıkları öğrenildi. İki yıldızın da yarınki mücadelede ilk 11'de yer almaları bekleniyor.

Fanatik3 Aralık 2023 Pazar 15:24 - Güncelleme:
Taraftarı sevindiren haber! Fred ve Ferdi göreve hazır
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Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan iyi haber geldi...

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışmanın, taktik ve kondisyon ağırlıklı geçtiği bildirildi.

Sakatlıkları düzelen Fred ve Ferdi, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştıkları öğrenildi. İki yıldızın da yarınki mücadelede ilk 11'de yer almaları bekleniyor.

Djiku'nun ise idmanın ilk bölümünde ve pas çalışmasında yer aldığı, Serdar Aziz'in de takımdan ayrı çalışmalara başladığı öğrenildi.

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