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Spor

Taraftarı Sivasspor'u yalnız bırakıyor

Bu sezon Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda DG Sivasspor'un oynadığı 4 lig maçını toplamda 13 bin 888 taraftar izledi.

IHA27 Eylül 2022 Salı 13:33 - Güncelleme:
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Sivasspor'un maçlarına taraftarların ilgisizliği rakamlarla da ortaya çıktı. Bu sezon Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor'un oynadığı 4 lig maçını toplamda 13 bin 888 seyirci izledi. 27 bin 532 kişilik statta maç başı 3 bin 472 seyirci düşerken stadın ancak yüzde 12'si doldu.

Bu sezon en fazla seyirci 3 maçta 135 bin 582 ile Galatasaray maçlarına gelirken, en az seyirci ise 3 maçta 2 bin 188 seyirci ile Karagümrük maçları oldu.

Diğer yandan Ümraniyespor maçlarına Sivasspor'dan yaklaşık 5 bin daha fazla sporsever tribünlerden izlerken Antalyaspor'un maçlarına da 54 bine yakın taraftar izledi.

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