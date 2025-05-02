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Spor

Taraftarı yıkan haber! Ve Kim Min-jae geri dönüyor: Ezeli rakibe imzayı atıyor

Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla akıllara kazınan Koreli stoper, daha sonra Napoli'nin yolunu tutmuştu. Bu kapsamda Kim Min-jae, taraftarları üzen bir transfere çok yakın. İşte o takım…

Star Gazetesi2 Mayıs 2025 Cuma 13:03 - Güncelleme:
Taraftarı yıkan haber! Ve Kim Min-jae geri dönüyor: Ezeli rakibe imzayı atıyor
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Kim Min-jae için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bayern Münih'in elden çıkarma kararı aldığı Güney Koreli savunmacının yeni takımı belli oldu. Taraftarın beklediği haber gelirken, Kim Min-jae de ezeli rakibin yolunu tutuyor.

KİM MİN-JAE BAYERN DEFTERİNİ KAPATIYOR

Bayern Münih, performansından memnun olmayan Kim Min-jae için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu kapsamda Koreli defans oyuncusu için de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Buna göre Kim Min-jae, kimsenin beklemediği bir şekilde ezeli rakibe transfer olmaya hazırlanıyor.

KİM MİN-JAE BOMBASI

Alman basınından çıkan habere göre Kim Min-jae'nin peşindeki takım belli oldu. Daha önce Napoli forması giyen 28 yaşındaki oyuncu ile bir diğer İtalyan ekibi Juventus'un yakından ilgilendiği kaydedildi.

Haberin detaylarında Kim Min-jae'nin menajeri ile temasa geçildiği belirtilirken, kulüpler arasında da bir görüşme yapılacağı öne sürüldü.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Kim Min-jae, Napoli'nin ezeli rakibi Juventus'un yolunu tutacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kim Min-jae, bu sezon takımıyla 43 resmi maçta görev aldı. 28 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 3 gollük katkı verdi.

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