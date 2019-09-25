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Taraftarın gönlü Ahmet Nur Çebi’de

BEŞİKTAŞ taraftarının Fikret Orman’ın ardından kulübün başında görmek istediği aday Ahmet Nur Çebi oldu.

  • Star Spor
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İnternette, “Fikret Orman’ın ardından Beşiktaş Başkanı kim olmalı?” sorusuna cevap veren Siyah-Beyazlı taraftarların gönlündeki isim açık farkla Kartal’ın eski yöneticisi oldu. 40 binin üzerinde taraftarın katıldığı ankette, Çebi oyların yüzde 72’sini alarak ilk sırada yer aldı. Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı yüzde 15.6’lık oranla Çebi’yi takip etti. Eski başkan Yıldırım Demirören’e yüzde 5.8 oranında oy çıkarken, son kongrede Orman’a kaybeden Hürser Tekinoktay yüzde 5.6, bir diğer aday İsmail Ünal ise yüzde 1 oy aldı.

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