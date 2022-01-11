Taraftarlar Fatih Terim'i Florya'da bekliyor

DHA 11 Ocak 2022 Salı 11:34 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 11:34

Deneyimli teknik direktörün bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaşacağını öğrenen taraftarlar, Florya'ya akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar, Metin Oktay Tesisleri önünde Fatih Terim lehine tezahüratlar yaparak tecrübeli çalıştırıcıyı bekledi.

Fatih Terim bugün saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli ile vedalaşarak tesislerden ayrılacak.

TRANSFER ÇALIŞMALARINI IŞITAN GÜN VE BURAK ELMAS YÜRÜTECEK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün futbol şubesine atandığı ve transfer çalışmalarını başkan Burak Elmas ile birlikte yürütecekleri öğrenildi.

Ayrıca sarı kırmızılı takımın bugün yapacağı antrenmanı ise U19 antrenörlerinden Birkan Bozkurt yönetecek.