5 Eylül 2025 Cuma
Spor

Taraftarlar harekete geçti! Barış Alper Yılmaz'a büyük destek

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta 67. dakikada oyuna girip 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada “Yanındayız Barış Alper” ve “Barışacağız” etiketiyle futbolcuya destek oldu.

Haber Merkezi5 Eylül 2025 Cuma 08:21 - Güncelleme:
Galatasaray'da transferi gündeme gelen ancak takımda kalan Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

4 DAKİKADA KIRMIZI KART

Transfer gündemi nedeniyle Galatasaray'ın ligde oynadığı son iki maçın kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maça da yedek kulübesinde başladı.

Gürcistan maçında 67. dakikada oyuna dahil olan Barış Alper, 71. dakikada ise VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu gelişmenin ardından 25 yaşındaki futbolcu için destek kampanyası başlattı.

TARAFTAR HAREKETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı futbolseverler, sosyal medyada, "Yanındayız Barış Alper." ve "Barışacağız." başlığı altında birçok paylaşıma imza attı.

Galatasaray'da bu sezon 2 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

