Galatasaray'da transferi gündeme gelen ancak takımda kalan Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

4 DAKİKADA KIRMIZI KART

Transfer gündemi nedeniyle Galatasaray'ın ligde oynadığı son iki maçın kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maça da yedek kulübesinde başladı.

Gürcistan maçında 67. dakikada oyuna dahil olan Barış Alper, 71. dakikada ise VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu gelişmenin ardından 25 yaşındaki futbolcu için destek kampanyası başlattı.

TARAFTAR HAREKETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı futbolseverler, sosyal medyada, "Yanındayız Barış Alper." ve "Barışacağız." başlığı altında birçok paylaşıma imza attı.

Galatasaray'da bu sezon 2 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.