Taraftarlar hocasını böyle uyardı! ''Ismael uyuma...''

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Vodafone Park'ta oynanan maçta siyah beyazlı taraftarlar, takımları 2-1 yenik durumdayken teknik direktör Valerien Ismael'i ilginç bir şekilde uyardı.

"ISMAEL UYUMA, DEĞİŞİKLİK YAPSANA"

Müsabakanın 67. dakikasında tribünlerde Valerien Ismael'e tepki tezahüratları yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarlar tribünde "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratında bulundu.

CENK TOSUN GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş taraftarlarının bu tepkisi sonrası Valerien Ismael, Gedson Fernandes ile Cenk Tosun'u kulübeye çağırdı. Dele Alli ve Salih Uçan'ın yerine oyuna giren ikiliden Cenk Tosun, 70. dakikada takımı adına beraberlik golünü attı.