İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2022 Pazartesi / 22 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5906
  • EURO
    18,1022
  • ALTIN
    986.286
  • BIST100
    3660
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taraftarlar hocasını böyle uyardı! ''Ismael uyuma...''
Spor

Taraftarlar hocasını böyle uyardı! ''Ismael uyuma...''

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael takımı, Trabzonspor maçında 2-1 yenik durumdayken siyah beyazlı tribünlerden ilginç bir uyarı aldı.

17 Ekim 2022 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Taraftarlar hocasını böyle uyardı! ''Ismael uyuma...''
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Vodafone Park'ta oynanan maçta siyah beyazlı taraftarlar, takımları 2-1 yenik durumdayken teknik direktör Valerien Ismael'i ilginç bir şekilde uyardı.

"ISMAEL UYUMA, DEĞİŞİKLİK YAPSANA"

Müsabakanın 67. dakikasında tribünlerde Valerien Ismael'e tepki tezahüratları yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarlar tribünde "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratında bulundu.

CENK TOSUN GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş taraftarlarının bu tepkisi sonrası Valerien Ismael, Gedson Fernandes ile Cenk Tosun'u kulübeye çağırdı. Dele Alli ve Salih Uçan'ın yerine oyuna giren ikiliden Cenk Tosun, 70. dakikada takımı adına beraberlik golünü attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.