İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2025 Cumartesi / 28 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taraftarlardan Ali Koç'a istifa çağrısı
Spor

Taraftarlardan Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe taraftarı, Yüksek Divan Kurulu toplantısı devam ederken başkan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısında bulundu.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 12:35 - Güncelleme:
Taraftarlardan Ali Koç'a istifa çağrısı
ABONE OL

Fenerbahçeli taraftarlar, Yüksek Divan Kurulu toplantısı sırasında başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Kalamış'taki Fenerbahçe Parkı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar "Ali Koç istifa" yazılı pankart açarken birçok dövizle de istifa çağrısında bulundu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında protesto gösterisi yapan Fenerbahçe taraftarı, başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyelerine de tepki gösterdi.

Taraftarlar, başkanlık için adaylığını açıklayacağı iddia edilen Hakan Bilal Kutlualp'e de destek tezahüratları yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.