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Spor

Taraftarlardan büyük tepki! Fenerbahçe'de istifa sesleri

Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor deplasmanından bir puanla ayrılan Fenerbahçe'de taraftarlar takım otobüsünü Samandıra'ya kadar takip ederek başkan Ali Koç için istifa tezahüratlarında bulundu.

AKŞAM22 Aralık 2024 Pazar 09:00 - Güncelleme:
Taraftarlardan büyük tepki! Fenerbahçe'de istifa sesleri
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Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan ve zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, bazı futbolcular ve Başkan Ali Koç taraftarın hedefi oldu.

Takım otobüsünü araçlarla takip edip tepki gösteren taraftarlar, gece yarısı tesis önünde buluştu. Aralarında husumet olan gruplar bile birleşip, "Yönetim istifa, Ali Koç istifa!" diye slogan attı. Taraftarlar sadece Başkan Koç'un değil dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'nun da gitmesini istiyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Avrupa Ligi'nde beklenmedik kayıplar yaşayan, derbileri kaybeden ve ligdeki hedef maçları kazanamayan Mourinho, yılbaşını göremeden tepkileri üzerine çekti. Kanarya'da üst üste ikinci kez başkanlık seçimi yaşanabilir...

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