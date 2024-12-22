Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan ve zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, bazı futbolcular ve Başkan Ali Koç taraftarın hedefi oldu.

Takım otobüsünü araçlarla takip edip tepki gösteren taraftarlar, gece yarısı tesis önünde buluştu. Aralarında husumet olan gruplar bile birleşip, "Yönetim istifa, Ali Koç istifa!" diye slogan attı. Taraftarlar sadece Başkan Koç'un değil dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'nun da gitmesini istiyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Avrupa Ligi'nde beklenmedik kayıplar yaşayan, derbileri kaybeden ve ligdeki hedef maçları kazanamayan Mourinho, yılbaşını göremeden tepkileri üzerine çekti. Kanarya'da üst üste ikinci kez başkanlık seçimi yaşanabilir...