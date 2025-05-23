Siyah-beyazlı taraftarlar, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"COME TO BEŞİKTAŞ RONALDO"

Bir grup Beşiktaş taraftarı, İstanbul'daki Portekiz Fahri Konsolosluğu ve Tüpraş Stadyumu önünde toplandı ve "Come To Beşiktaş Ronaldo" yazılı pankart açarak Portekizli süper yıldıza mesaj gönderdi.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

"Kale altında petrol buldum"

Serdal Adalı, Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili açıklamasında, "Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım." ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Adalı ayrıca, "Bizim stratejimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor." diyerek Ronaldo'nun maaşına dikkat çekti.