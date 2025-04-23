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Spor

Taraftarlardan Dursun Özbek'e ağır tepki! Konya'da ortalık karıştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Maç sarı kırmızılı ekibin 5-1'lik galibiyeti ile tamamlanırken maç esnasında tribünde beklenmedik bir olay yaşandı. Müsabaka sırasında taraftarlar ile Dursun Özbek arasında tartışma çıktı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Taraftarlardan Dursun Özbek'e ağır tepki! Konya'da ortalık karıştı
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 mağlup etti ve 6 yıl aradan sonra finale yükseldi.

Mücadele esnasında tribünlerde beklenmedik bir olay meydana geldi.

Konyaspor-Galatasaray karşılaşması esnasında taraftarlar ile Dursun Özbek arasında tartışma yaşandı.

Karşılaşmanın devam ettiği süreçte Konyasporlu taraftarlar, Dursun Özbek'in de bulunduğu locaya ağır tepkiler gösterdi.

Polisin uzun süren müdahalesinin ardından olaylar yatıştı. Dursun Özbek ve yöneticiler karşılaşma sona ermeden locadan ayrıldı.

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