Fenerbahçe'den devre arasında eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralanan Dominik Livakovic ile ilgili büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

İSPANYA'DA SÜRE BULAMADI

Geride kalan sezonun ilk yarısında Girona'ya kiralanan Livakovic, hiç süre alamamasının ardından eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralandı.

31 yaşındaki file bekçisi, Dinamo Zagreb'de takımın önemli isimlerinden biri oldu ve kazanılan iki kupada büyük katkı sağladı.

TARAFTARLARDAN ÇAĞRI

Dinamo Zagreb taraftarları, cumartesi günkü kutlamalarda Dominik Livakovic, "Kal" çağrısında bulundu.

ZAGREB PİŞMAN OLDU

Hırvat basınında yer alan habere göre, Dinamo Zagreb, Livakovic için sözleşmeye satın alma opsiyonu koymadığına pişman oldu. Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in, sözleşmeye opsiyon koymadığını ve bürokratik olarak büyük bir hata yaptığını duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Dinamo Zagreb'den de yaşananların ardından Livakovic'in geleceğine dair açıklama geldi.

Dinamo Zagreb Sportif Direktörü Dario Dabac, Livakovic'in tutmak istediklerini ve deneyimli eldivenin de takımda kalmak istediğini ancak sürecin sadece kendi ellerinde olmadığını söyledi.

"FENERBAHÇE TARAFI DA VAR"

Dabac, "Livakovic ve Dinamo'nun isteği ortada, bu konuda kimsenin şüphesi yok. Bir taraf daha var, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri var ve henüz kiminle konuşacağımızı bile bilmiyoruz. Dominik Livakovic, Hırvat futbolunun efsanesi ve milli takımın bir numaralı kalecisi; Dünya Kupası öncesinde onu üzmek istemiyoruz. Dünya Kupası bittiğinde, bu konuyu halledeceğiz." sözlerini sarf etti.

Dinamo Zagreb Kulübü'nden yapılan bu açıklamaya rağmen, Hırvat basını, Livakovic transferinin önemine vurgu yaptı.

Germanijak'ta yer alan haberde, Dinamo Zagreb'de yeni sezonun 20 Temmuz'da (Dünya Kupası 19 Temmuz'da bitecek) Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayacağı ve Livakovic transferinin kulübün ana gündem maddesi olmadığı gerektiği kaydedildi.

1.5 MİLYON EURO ALACAKLARI VAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'in 2023'teki transferinden dolayı Dinamo Zagreb'e 1.5 milyon euro'luk bir ödemesi bulunduğu ve Hırvat ekibi için Livakovic transferinin deneyimli eldivenle ilgilenen diğer kulüplere göre daha ucuza gerçekleşebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de göreve hangi yönetim gelirse gelsin, 31 yaşındaki kaleyici bedelsiz bırakmayacağı kaydedildi. Livakovic Dinamo Zagreb'de kalmak konusunda ısrar etmesi durumunda ise Fenerbahçe'nin daha düşük bir teklifi de değerlendirebileceği yazıldı.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Dinamo Zagreb'in, Fenerbahçe'den alacağı 1.5 milyon euro ile birlikte, bonserviste taksit ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartına bağlı bonusla Livakovic için alternatif transfer planları üzerinde durabileceği aktarıldı.

Dominik Livakovic'in, sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.