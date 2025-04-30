Taraftarlardan Ronaldo'ya sert mesaj: Çık ve sat!

Real Valladolid'in sahibi olan efsanevi Brezilyalı futbolcu Ronaldo, kulübün küme düşmesinin ardından taraftarın hedefi haline geldi. İspanyol kulübünün taraftarları, takımın tekrar Segunda Division'a gerilemesini bir başka "yoyo dönemi" olarak değerlendiriyor ve bu süreçte organize bir protestoya hazırlanıyor.

Kulübün olası satışıyla ilgili artan söylentiler arasında, Fondo Norte 1928 adlı taraftar grubu, Cumartesi günü oynanacak Barcelona maçında ilk protesto adımını atacağını duyurdu.

Taraftar grubu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ronaldo satmak isterse para alacak" ifadelerine yer verdi. Protestolarının sembolü olarak sahaya, üzerinde Ronaldo'nun resmi ve "Çık ve sat!" mesajı bulunan 60.000 sahte banknot atılması planlanıyor.

Cadena Ser'in haberine göre Ronaldo, Real Valladolid'i satmak üzere bir anlaşmaya vardı. Ancak satışla ilgili detayların Mayıs ayı başına kadar açıklanmayacağı belirtildi. İşlemin yaklaşık 40 milyon avro değerinde olacağı tahmin ediliyor.