İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2025 Çarşamba / 2 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,489
  • EURO
    43,9044
  • ALTIN
    4091.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taraftarlardan Ronaldo'ya sert mesaj: Çık ve sat!
Spor

Taraftarlardan Ronaldo'ya sert mesaj: Çık ve sat!

Ronaldo'nun sahibi olduğu Real Valladolid'in ikinci lige düşmesinin ardından oldukça sinirlenen taraftarlar protestoya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
Taraftarlardan Ronaldo'ya sert mesaj: Çık ve sat!
ABONE OL

Real Valladolid'in sahibi olan efsanevi Brezilyalı futbolcu Ronaldo, kulübün küme düşmesinin ardından taraftarın hedefi haline geldi. İspanyol kulübünün taraftarları, takımın tekrar Segunda Division'a gerilemesini bir başka "yoyo dönemi" olarak değerlendiriyor ve bu süreçte organize bir protestoya hazırlanıyor.

Kulübün olası satışıyla ilgili artan söylentiler arasında, Fondo Norte 1928 adlı taraftar grubu, Cumartesi günü oynanacak Barcelona maçında ilk protesto adımını atacağını duyurdu.

Taraftar grubu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ronaldo satmak isterse para alacak" ifadelerine yer verdi. Protestolarının sembolü olarak sahaya, üzerinde Ronaldo'nun resmi ve "Çık ve sat!" mesajı bulunan 60.000 sahte banknot atılması planlanıyor.

Cadena Ser'in haberine göre Ronaldo, Real Valladolid'i satmak üzere bir anlaşmaya vardı. Ancak satışla ilgili detayların Mayıs ayı başına kadar açıklanmayacağı belirtildi. İşlemin yaklaşık 40 milyon avro değerinde olacağı tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.