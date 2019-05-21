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Taraftarlardan Sergen baskısı

Siyah-Beyazlı futbolseverler son maçına çıkacak olan Şenol Güneş’in yerine takımın başına efsane ismin getirilmesi için kulübü telefon ve mail yağmuruna tuttu. Yönetimde alternatif isimler Avcı ve Lucescu.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’TA geçen hafta Şampiyonlar Ligi ümidinin sona ermesinin ardından gözler gelecek sezon takımın başında kimin yer alacağına çevrildi. Son 4 sezonda takımı çalıştıran ve iki şampiyonluk kazandıran Teknik Direktör Şenol Güneş, hafta sonunda Kasımpaşa karşılaşması ile Siyah-Beyazlı takımda son kez takımın başında yer alacak.

ALANYA’DA ÇOK BAŞARILI OLDU

Şenol Güneş sonrası için de birçok isim gündeme gelse de taraftarların gönlündeki teknik adam Sergen Yalçın. Beşiktaş’ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve bu sezon Aytemiz Alanyaspor’da başarılı bir performans ortaya koyan Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesini isteyen Beşiktaşlı taraftarların kulübü telefon ve mail yağmuruna tuttuğu öğrenildi.

YÖNETİM İLK GÖRÜŞMEYİ YAPTI

Yönetimin de taraftarların isteği sonrası önceliği Yalçın’a verdiği ve bir görüşme yaptığı ifade edildi. Ancak bu konuda şu ana kadar kesin bir anlaşma sağlanamazken temasların lig bitimi yoğunlaşacağı belirtildi. Beşiktaş’ta yönetim, Sergen Yalçın dışında Başakşehir’in teknik patronu Abdullah Avcı ile şu anda boşta olan ve Kartal’la şampiyonluk yaşayan Lucescu isimlerini de ön planda tutuyor.

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