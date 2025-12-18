Taraftarlardan tepki yağdı! Robin van Persie tribüne gitti

Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord, son dönemde oldukça kötü bir süreçten geçiyor.

Hollanda temsilcisi, oynadığı son 12 maçta 4 galibiyet aldı ve 8 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Feyenoord, son olarak Hollanda Kupası'nda sahasında Heerenveen'e 3-2 kaybetti ve üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Feyenoord taraftarları için Heerenveen yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Hollanda ekibinin taraftarları, mağlubiyet sonrası takıma tepki gösterdi.

TRİBÜNLERE GİTTİ

Teknik direktör Robin van Persie, taraftarların tepkilerinin ardından tribünlere gitti ve özür diledi. Robin van Persie ile birlikte tribünlere giden kaleci Justin Bijlow, "Bu normal. Kızgın olmaya hakları var. Eleştirileri dinlemeliyiz, bunu hak ediyoruz." dedi.

SIRADAKİ RAKİP

Feyenoord, bir sonraki maçında ligde Twente ile karşı karşıya gelecek.